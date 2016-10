MDR 20:15 bis 23:15 Dokumentation Marius Müller-Westernhagen Freiheit ist das einzige was zählt D 2016 2016-11-24 22:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken "Freiheit, Freiheit ist das einzige was zählt ..." - einer der erfolgreichsten Titel von Marius Müller-Westernhagen der ganz unbeabsichtigt zur Hymne der deutschen Wiedervereinigung wurde. Gesungen von Hunderttausenden bei riesigen Stadiontourneen, im Radio und Musikfernsehen hoch und runter gespielt wurden seine Songs - heute blickt der Ausnahmekünstler auf eine grandiose Karriere als einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands zurück. Dabei war Westernhagen immer viel mehr: Schauspieler, Weltenbürger, Fußballfan - politischer Mensch. In "Westernhagen. Zwischen den Zeilen. Das große Porträt" blickt Autor und Regisseur Hannes Rossacher auf ein Rockstar-Leben par excellence, auf die großen Erfolge und die ruhigen Momente, auf private Schlaglichter und vor allem aber auf den unglaublichen Erfolg als Musiker zurück. Geboren und aufgewachsen in einer Schauspielerfamilie in Düsseldorf sammelte Westernhagen früh schauspielerische und musikalische Erfahrungen. Er zieht nach Hamburg in eine WG mit Otto und Udo Lindenberg. Mit "Theo gegen den Rest der Welt" gelingt ihm als Hauptdarsteller einer der erfolgreichsten Kinofilme der deutschen Nachkriegszeit. Heute, im Alter von 68 Jahren, blickt Westernhagen aus Anlass seines Live-Albums "MTV unplugged" auf insgesamt mehr als 11 Millionen verkaufte Tonträger zurück. Titel die nahezu jeder Deutsche mitsingen kann. Neben "Freiheit" sind dies Lieder wie "Sexy", "Wieder hier" oder "Weil ich dich liebe". 24 dieser Evergreens der deutschen Rock- und Pop-Geschichte hat Westernhagen nun in der Berliner Volksbühne neu aufgenommen, im Sitzen, mit Gästen und akustischen Instrumenten. Rossacher hat den Künstler während dieser Produktion und in den Jahren davor immer wieder begleitet und interviewt, mit sensiblem Auge beobachtet und daraus eine 180 minütige Collage geschaffen, die im Genre der Musikdokumentation ihresgleichen sucht. Jugendfreunde, Weggefährten und Musikerkollegen wie Udo Lindenberg und Otto Waalkes, Fußballer Mehmet Scholl und Star-Regisseur Fatih Akin kommen in der allumfassenden Dokumentation über das Leben und die Musik Marius Müller-Westernhagens zu Wort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Westernhagen Regie: Hannes Rossacher