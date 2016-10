kabel eins 18:15 bis 20:15 Dokumentation Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour Australien D 2016 16:9 HDTV Merken 15.000 Kilometer Luftlinie trennen das ostfriesische Filsum vom australischen Landesinneren. Doch für Jetlag bleibt Tamme und Carmen Hanken keine Zeit, denn es warten Tiere in Not auf die Hilfe des Knochenbrechers. Der Ostfriese macht unter anderem Bekanntschaft mit landestypischen Tiergenossen. Darunter ist ein Koala, der sich auf Tamme fast wohler fühlt als auf seinem Eukalyptusbaum, einem 1,90 Meter großen Känguru sowie einem Emu, der sich zum Polizeipferd berufen fühlt. 15.000 Kilometer Luftlinie trennen das ostfriesische Filsum vom australischen Landesinneren. Doch für Jetlag bleibt Tamme und Carmen Hanken keine Zeit, denn auf dem fünften Kontinent warten Tiere in Not auf die Hilfe des Knochenbrechers. Der Knochenbrecher und Frau Carmen treffen auf den einzig wahren "Barefoot Bushman" Rob Bredl. Jahrelang hat er gemeinsam mit Aborigines, den Ureinwohnern Australiens, im Urwald gelebt und kennt jede Gefahr, die dort so lauert. In Australien leben schließlich neun der zehn gefährlichsten Tiere der Welt und mit einigen davon werden Tamme und Carmen auch Bekanntschaft machen. Aber sie treffen auch auf landestypische Tiergenossen. Ein Koala fühlt sich auf dem 2,06 Meter großen Ostfriesen fast wohler als auf seinem Eukalyptusbaum. In einer Känguru Auffangstation für verwaiste Kängurus mitten in der Wüste Australiens treffen Tamme und Carmen auf einen wahren Knochenbrecher im Känguru-Gehege. Die australische Polizei von Alice Springs vertraut dem Ostfriesen ganze drei Pferde ihrer Polizeistaffel an - und einen Emu, der sich seit Jahren zum Polizeipferd berufen fühlt. Auch auf der Angus Rinderfarm "Lilyvale" erhoffen sich Peter und Gillian Gould Hilfe des Knochenbrechers. Seit über 30 Jahren züchten die beiden Australier Quarterhorses und bilden diese für Filmprojektarbeiten aus. Zuletzt brachte Peter für den Film "Australia" Hugh Jackman und Nicole Kidman auf seinen Pferden das Reiten bei. Das nächste Filmprojekt steht bei Peter und Gillian bereits an, doch die Pferde sind körperlich nicht in Form. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour