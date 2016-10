kabel eins 16:20 bis 18:15 Dokumentation Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour Ecuador (1) D 2016 16:9 HDTV Merken Der Ostfriese Tamme Hanken ist mit seinem Lehrling Anton unterwegs nach Ecuador. Dort besucht er unter anderem Ureinwohner im Dschungel und die italienische Botschaft in Quito. Eine grüne Oase mitten in der hektischen Großstadt, in der die Frau des Botschafters ältere Pferde aufnimmt und Kinder mit Behinderungen auf ihnen reiten lässt. Bei einer Wanderung braucht Tamme auf über 4.000 Metern schließlich selbst Hilfe, als die Höhenkrankheit bei ihm zuschlägt ... Der Ostfriese Tamme Hanken ist mit seinem Lehrling Anton unterwegs in die Wundertüte Südamerikas: nach Ecuador! Direkt am Pazifik liegt das Land, das kleiner ist als Deutschland, jedoch als artenreichster Fleck der Welt gilt. Nach einer Stunde Wanderung durch den Dschungel trifft Tamme Indianer, die zwar schon westliche Menschen, jedoch noch nie einen Mann in seiner Größe gesehen haben. Trotzdem laden die Tsáchilas ihn zu einer traditionellen Zeremonie ein. Außerdem besucht der Knochenbrecher dann die italienische Botschaft in Quito. Eine grüne Oase mitten in der hektischen Großstadt, in der die Frau des Botschafters ältere Pferde aufnimmt und Kinder mit Behinderungen auf ihnen reiten lässt. Doch auch in diesem Pferde-Paradies haben die Tiere Probleme, bei denen Tammes Expertise verlangt wird. Wer hätte geahnt, dass es bald der Knochenbrecher ist, der Hilfe braucht? Auf dem Weg hoch auf den Chimborazo, dem vom Erdmittelpunkt gerechnet höchsten Berg der Welt, macht er noch Scherze, doch nach einer Nacht auf über 4.000 Meter Höhe bricht dein Kreislauf zusammen - die Höhenkrankheit hat zugeschlagen. Jetzt muss das Team auf schnellstem Weg runter. Jede Sekunde zählt! 2.000 Meter tiefer geht es Tamme, zum Glück, besser. Hier hat Juan seine Ranch, in der er sich nur um verstörte Pferde kümmert. Juan ist Profi in der Kommunikation mit Pferden, er hilft seit Jahren unter anderem traumatisierten Polizeipferden. Doch bei zwei Problemfällen kommt selbst er nicht weiter. Nur wie soll Tamme Pferden helfen, die sich nicht mal anfassen lassen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour