kabel eins 14:15 bis 16:10 Dokumentation Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour Florida (1) D 2016 16:9 HDTV Merken Für Tamme Hanken geht es über den großen Teich: Mit einer Reitschule mitten in Florida haben sich zwei deutsche Auswanderer einen Traum erfüllt. Doch sie müssen von dem Ostfriesen erfahren, dass sie bei dem Kauf ihres neuen Pferdes schwer betrogen worden sind. Außerdem erwarten Tamme und Lehrling Anton skurrile Erlebnisse - vom luxuriösesten Hundehotel der Welt bis zu einer Ziege, die denkt, sie sei ein Hund. Und in Miami Beach will Tamme sich ein Tattoo stechen lassen. Für Tamme Hanken geht es über den großen Teich: Mit einer Reitschule mitten in Florida haben sich zwei deutsche Auswanderer einen Traum erfüllt. Doch sie müssen von dem Ostfriesen erfahren, dass sie bei dem Kauf ihres neuen Pferdes schwer betrogen worden sind. Außerdem erwarten Tamme und Lehrling Anton skurrile Erlebnisse: vom luxuriösesten Hundehotel der Welt über eine Ziege, die denkt, sie sei ein Hund bis hin zu Kapitän Rick, der auf einer Tour durch die Everglades von Auge zu Auge mit Alligatoren auf Tuchfühlung geht. Das Highlight erlebt der Knochenbrecher bei einem privaten Helikopterflug, indem er direkt über den Dächern eines der wohl berühmtesten Hollywood-Stars schwebt. Und in Miami Beach will Tamme sich ein Tattoo stechen lassen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour