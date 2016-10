kabel eins 10:25 bis 12:20 Dokumentation Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour Türkei D 2015 16:9 HDTV Merken Auf der Cowboy-Ranch "West Virginia City" nahe Antalya trifft er auf das deutsch-türkische Paar Beate und Mustafa, deren Pferd in einen Autounfall verwickelt war. Doch dann die erstaunliche Erkenntnis: Nicht der Autounfall ist verantwortlich für die ausgeprägten Haltungsschäden des Tieres, sondern Mustafa, der Reiter, selbst. Hat Tamme Hanken für dieses Problem eine Lösung parat? Und wie reagiert der Tierfreund, als er bei einem Ausflug einen völlig abgemagerten Esel entdeckt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour