ATV 22:20 bis 00:55 SciFi-Film Pacific Rim USA 2013 Nach einer Vorlage von Travis Beacham Stereo In der Zukunft wird die Menschheit von den Kaiju bedroht, riesigen Monstern die aus einem Portal im pazifischen Ozean auftauchen. Da herkömmliche Waffen hier versagen, wurde ein Abwehrprogramm aus gigantischen Kampfrobotern entwickelt, die von jeweils zwei Menschen gesteuert werden - die "Jaeger". So können die Kaijus anfangs erfolgreich bekämpft werden, die mutigen Piloten werden als Helden gefeiert. Doch bald tauchen die Monster immer häufiger auf und schließlich wird der Jaeger der Brüder Raleigh und Yancy Becket beinahe vollständig zerstört, Yancy kommt dabei ums Leben. Raleigh verlässt traumatisiert die Einheit und arbeitet am Bau eines riesigen Schutzwalls mit, der fünf Jahre später die Jaeger überflüssig machen soll. Als jedoch ein Kaiju den Wall durchbricht, sollen die letzten Jaeger den Bau beschützen. Auch Raleigh soll wieder mit an Bord kommen - mit einem neuen Partner? Schauspieler: Charlie Hunnam (Raleigh Becket) Idris Elba (Stacker Pentecost) Rinko Kikuchi (Mako Mori) Charlie Day (Dr. Newton Geiszler) Robert Kazinsky (Chuck Hansen) Max Martini (Herc Hansen) Ron Perlman (Hannibal Chau) Originaltitel: Pacific Rim Regie: Guillermo del Toro Drehbuch: Guillermo del Toro, Travis Beacham Kamera: Guillermo Navarro Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12