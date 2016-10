ATV 00:35 bis 02:20 Horrorfilm John Carpenter's the Ward - Die Station USA 2010 2016-10-29 02:30 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die junge Kristen wird von der Polizei als mutmaßliche Brandstifterin aufgegriffen und in eine abgelegene, psychiatrische Anstalt überwiesen. Die Patientin ist äußerst verwirrt und hat keinerlei Erinnerung, was geschehen ist. Aber ihr ist klar, dass sie gegen ihren Willen festgehalten wird und sich die Räumlichkeiten mit vier weiteren Patientinnen teilt. Der behandelnde Arzt Dr. Stringer versucht zu Kristen durchzudringen, ihre psychische Verfassung zu stabilisieren und ihr Erinnerungsvermögen zu wecken. Doch Gerüchte über verschwundene Insassen und merkwürdige Geräusche schüren ihre Angst und lassen sie nachts nicht zur Ruhe kommen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amber Heard (Kristen) Mamie Gummer (Emily) Danielle Panabaker (Sarah) Laura-Leigh (Zoey) Lyndsy Fonseca (Iris) Mika Boorem (Alice) Jared Harris (Dr. Gerald Stringer) Originaltitel: The Ward Regie: John Carpenter Drehbuch: Michael Rasmussen, Shawn Rasmussen Kamera: Yaron Orbach Musik: Mark Kilian Altersempfehlung: ab 18