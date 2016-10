ZDFinfo 08:45 bis 09:10 Dokumentation Der Kampf um Aleppo - Überleben in den Trümmern D 2016 2016-10-28 13:35 Stereo 16:9 Merken Die UN spricht von der größten humanitären Katastrophe in Syrien: Seit dem Bruch der einwöchigen Waffenruhe am 19.09. fliegt die syrische und die russische Luftwaffe Angriffe auf Aleppo. Knapp 300 000 Menschen leben noch immer in dem umkämpften Gebiet, sie sind den Bombardements schutzlos ausgeliefert, die Zahl der zivilen Opfer ist hoch. Die Luftangriffe zielen auch auf Wohnviertel, Schulen und Krankenhäuser. Schwere bunkerbrechende Bomben zerstören auch die Schutzkeller der Zivilisten. Die Reportage zeigt den Alltag von Familien, die im Osten Aleppos ausharren, zunächst im August, während der seit Jahren üblichen Angriffe. Dann, zu Beginn der Waffenruhe, am 12.09., schöpfen sie Hoffnung, die sich schon nach einer Woche als trügerisch erweist: Denn die Luftangriffe sind nun so heftig wie nie zuvor, ebenso das Leid in der Osthälfte der Stadt. Mehr als 300 Zivilisten sind seit dem Ende der Waffenruhe getötet worden, es fehlen Nahrungsmittel, Trinkwasser und medizinische Versorgung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: auslandsjournal - die doku Regie: Natalie Morton

