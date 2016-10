SWR 20:15 bis 21:45 Regionales mag's spezial Menschen in ihrem Element - zu Wasser, zu Lande und in der Luft D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Aktuelles und Hintergründiges aus dem Saarland von Politik über Gesellschaft bis Wirtschaft zeigen die Berichte aus dem Blickwinkel des Zuschauers, konkret statt abstrakt, aus der Nähe statt aus der Ferne. Vor-Ort-Reportagen gehören ebenso dazu wie Studiogäste. In Google-Kalender eintragen Moderation: Willibrord Ney Gäste: Gäste: Prof. Jürgen Brunsing (Mobilitätsexperte) Originaltitel: mag's spezial