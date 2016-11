Phoenix 18:00 bis 18:30 Reportage Hier und heute Kampfzone Straße - Wie können Jugendliche der Gewaltspirale entkommen? D 2016 Live TV Merken Der Fall des zu Tode geprügelten 17-jährigen Niklas wirft Fragen auf. Wie gehen wir als Gesellschaft mit der rohen Gewalt unter Jugendlichen um? Fast alle Städte haben sogenannte Brennpunkt-Viertel. Was macht Jugendliche so wütend und was kann man dagegen tun? Schon als Hüseyin 13 Jahre alt war, lagen 8 Anzeigen gegen ihn vor: Unter anderem wegen Körperverletzung, unerlaubtem Waffenbesitz und Drogenmissbrauch. Heute ist Hüseyin 18 und hat die "Kurve gekriegt" - durch ein gleichnamiges landesweites Programm für 500 minderjährige Intensivtäter. Jetzt soll es auf 10 weitere Städte in NRW ausgedehnt werden, darunter Bonn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hier und Heute