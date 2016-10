Niederlande 2 07:00 bis 07:55 Sonstiges NOS De Dag van de Duurzaamheid NL 2016 HDTV Merken Op deze Dag van de Duurzaamheid staan we stil bij de stand van zaken rond de klimaatdiscussie en bij de vlucht die duurzame oplossingen al dan niet nemen in Nederland. Een half jaar geleden was de klimaattop wereldwijd niet uit het nieuws weg te branden. Waar staan we nu? Wat is er sindsdien gebeurd? Hoe doet Nederland het en wat kan de burger zelf doen? Er zijn veel nieuwe, innovatieve ideeën, die zelfs door grote multinationals als Philips en Unilever worden omarmd. Maar de mentaliteitsverandering bij de consument laat op zich wachten. De uitzending geeft inzicht in de feiten en cijfers over het klimaat en de gevolgen van de klimaatverandering, maar geeft ook uitleg en voorbeelden van opmerkelijke duurzame oplossingen. Vanuit De Hallen in Amsterdam, waar dan de Dutch Sustainable Fashion Week wordt gehouden, presenteert Winfried Baijens een programma met gesprekken en reportages. Te gast zijn prins Carlos de Bourbon de Parme, de 46-jarige zoon van prinses Irene die zich al ruim twintig jaar inzet voor duurzame innovatie, en Marjan Minnesma, een van de oprichters van Urgenda, de stichting achter de Dag van de Duurzaamheid. Voor feiten en cijfers over de klimaatverandering schuift NOS-weerman en klimaatdeskundige Peter Kuipers Munneke aan. Met verschillende presentatoren van de publieke omroep zijn reportages gemaakt over duurzame en innovatieve ideeën. Zo verdiept Filemon Wesselink zich in de wereld van plastic vuilnis, bezoekt Tooske Ragas een modeshow van kleding die is gemaakt van afval en laat Anniko van Santen zien hoe bij de Afsluitdijk energie wordt gewonnen met zout en zoet water. In Google-Kalender eintragen Moderation: Winfried Baijens Originaltitel: NOS De dag van de duurzaamheid