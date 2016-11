ORF 2 20:15 bis 21:50 Tragikomödie Mama geht nicht mehr D 2016 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Ein Wechselbad der Gefühle durchlebt Karin (Mariele Millowitsch), als sie nach Jahren der Entfremdung ihrem Kind wieder begegnet. Berührendes Porträt einer schwierigen Mutter-Tochter-Beziehung. Mariele Millowitsch, Simon Schwarz und Mina Tander ziehen alle Register ihres Könnens, um mit enormer Leichtigkeit und viel trockenem Humor einen aufwühlenden Drahtseilakt zu meistern.Gerne würde die patente Medizinerin Karin tauchen lernen. Das dafür benötigte ärztliche Attest glaubt sie, so gut wie in der Tasche zu haben. Der Schock ist daher groß, als im Zuge der Untersuchung ein inoperables Karzinom entdeckt wird. Maximal ein Jahr bleibt Karin noch Zeit, um ihre Angelegenheiten zu regeln und sich mit ihrer Tochter Steffi auszusöhnen. Mit dem festen Vorsatz vor Augen, das Feld nicht zu räumen, ehe sie und Steffi Klartext gesprochen haben, taucht Karin unangekündigt in Steffis Haus auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariele Millowitsch (Karin Glaser) Mina Tander (Steffi Beermann) Simon Schwarz (Basti Beermann) Erik Linnerud (Timo Beermann) André Jung (Frank Jürges) Simon Böer (Dr. Weisshaupt) Annina Hellenthal (Maren) Originaltitel: Mama geht nicht mehr Regie: Vivian Naefe Drehbuch: Stefan Kuhlmann, Murmel Clausen Kamera: Peter Döttling Musik: Martin Probst