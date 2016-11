ORF 2 01:20 bis 02:55 Drama An Education GB, USA 2009 Nach den Erinnerungen von Lynn Barber Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Hochkarätig besetzte, dreifach Oscar-nominierte Verfilmung der Memoiren von Lynn Barber nach einem Drehbuch von Nick Hornby ('About a Boy'). Carey Mulligan ('Suffragette - Taten statt Worte') bezaubert in der Rolle als Sechzehnjährige, die am Beginn der Roaring 60's ihren Weg zwischen hart zu erarbeitender Ausbildung und verführerischem Savoir vivre finden muss. Großartiger Filmgenuss!1961, London. Die 16-jährige Jenny wächst in einem Mittelklassehaushalt auf. Für ihren Vater Jack ist die bestmögliche Ausbildung das Wichtigste für das Leben seiner Tochter. Aufgrund ihrer Begabung steht der Aufnahme in der Elite-Schule Oxford wohl nichts im Weg. Da lernt Jenny den etwas älteren, wohlhabenden Lebemann David kennen. Erst führt er sie ins verführerisch genussvolle Leben der High Society ein, dann überrascht er sie zu ihrem 17. Geburtstag mit einer Reise nach Paris, der Traumstadt der Liebe. Jenny steht bald vor einer schwer wiegenden Entscheidung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carey Mulligan (Jenny) Olivia Williams (Miss Stubbs) Alfred Molina (Jack) Cara Seymour (Marjorie) Matthew Beard (Graham) Peter Sarsgaard (David) Amanda Fairbank-Hynes (Hattie) Originaltitel: An Education Regie: Lone Scherfig Drehbuch: Nick Hornby Kamera: John de Borman Musik: Paul Englishby