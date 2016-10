ORF 2 11:25 bis 13:00 Drama Mein Freund, der Lipizzaner D, A 1993 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Pferdeliebhaber Paul Scheibner hat sich einer brotlosen Kunst verschrieben: Der junge Mann möchte Bereiter in der Spanischen Hofreitschule in Wien werden. Als ihn seine verständnislose Freundin Regina wegen eines neureichen Hoteliersohns verlässt, findet er Trost bei der tierlieben Gestütssekretärin Julia. Doch da erkrankt sein geliebter Hengst "Maestoso" plötzlich und soll verkauft werden. Mit einem Mal steht Paul vor einer schweren Wahl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander "Sascha" Wussow (Paul Scheibner) Julia Biedermann (Julia Fruehwirth) Karin Dor (Louise Beckmann) Jenny Jürgens (Regina Kahlandt) Alfons Haider (Anton Giesemann) Monika Dahlberg (Erika Kahlandt) Alexander Wussow (Paul Scheibner) Originaltitel: Mein Freund, der Lipizzaner Regie: Franz Antel Drehbuch: Franz Antel, Eduard Ehrlich Kamera: Siegfried Hold Musik: Peter Thomas Altersempfehlung: ab 12