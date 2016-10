RTS Deux 20:55 bis 22:50 Sonstiges Come ti spaccio la famiglia USA 2013 Stereo Untertitel Merken David, un dealer de bas étage, se fait dérober sa marchandise et a désormais une dette envers son fournisseur. Ce dernier, en guise de remboursement, va lui demander de ramener une cargaison du Mexique. David va alors fabriquer une famille de toute pièce pour ramener la cargaison du Mexique aux États-Unis! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Aniston (Rose O'Reilly) Jason Sudeikis (David Clark) Emma Roberts (Casey Mathis) Will Poulter (Kenny Rossmore) Ed Helms (Brad Gurdlinger) Nick Offerman (Don Fitzgerald) Kathryn Hahn (Edie Fitzgerald) Originaltitel: We're the Millers Regie: Rawson Marshall Thurber Drehbuch: Bob Fisher, Steve Faber, Sean Anders, John Morris Musik: Ludwig Göransson, Theodore Shapiro Altersempfehlung: ab 12