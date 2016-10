OKTO 19:30 bis 20:00 Unterhaltung eingSCHENKt Merken Zu Gast bei Martin Schenk spricht Barbara Weichselbaum (Assistenzprofessorin am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht) über den Wert der Grund- und Menschenrechte in Zeiten ihrer Relativierung. Folgende Problemstellungen werden diskutiert: Welche grundrechtlichen Fragen stellen sich im untersten sozialen Netz? Was bedeuten Kürzungen bei Kindern verfassungsrechtlich und im Angesicht der UN- Kinderrechtskonvention? Was ist von einer Wertedebatte zu halten, die die Werte der Menschenrechte missachtet? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: eingSCHENKt