Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SK Rapid Wien - RZ Pellets WAC, 14. Runde Es geht doch bei den Hütteldorfern! Nach vier Liga-Spielen ohne Sieg hat Rapid Wien beim FC Admira Wacker Mödling erstmals wieder einen Dreier eingefahren. Das 2:1 war letztlich eine knappe Angelegenheit, aber Sieg ist Sieg. "Es war nicht die beste Partie von uns, aber diese Spiele muss man gewinnen. Nur das zählt. Vorne ist uns nicht so viel gelungen, aber die drei Punkte sind wichtig", brachte es Rapid-Keeper Richard Strebinger auf den Punkt. Mit dem Schwung des Sieges will Rapid nun auch gegen den RZ Pellets WAC drei Zähler holen. Die Wolfsberger haben jedoch ebenfalls ordentlich Selbstvertrauen getankt und schossen zuletzt den SV Mattersburg mit 3:0 ab. Kommentar: Martin Konrad.