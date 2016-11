Sky Sport Austria 22:45 bis 00:45 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SV Mattersburg - FC Red Bull Salzburg, 14. Runde* Stereo 16:9 HDTV Merken Auf dem Papier ein klares Ding: Meister Red Bull Salzburg gastiert beim Schlusslicht aus Mattersburg. Während die Salzburger, derzeit auf Tabellenrang drei mit 25 Zählern, Tabellenführer Sturm Graz jagen, kassiert der SV Niederlage um Niederlage. Zuletzt setzte es gegen den WAC eine 0:3-Watschn. Trainer Ivica Vastic sieht das kommende Abstiegs-Rennen schon vor sich. "Im Abstiegskampf schaut alles nach einem Duell mit St. Pölten aus", so Vastic und fügt zu seiner Prognose noch in eigener Sache hinzu: "Wenn man die Leistung gesehen hat, glaube ich schon, dass ich die Mannschaft nach wie vor erreiche." Wie viel erreichen die Mattersburger zu Hause gegen die "Roten Bullen"? Kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie