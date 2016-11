Sky Sport Austria 20:45 bis 22:45 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga Cashpoint SCR Altach - FK Austria Wien, 14. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Beim 2:0-Heimerfolg gegen Tabellenführer Sturm Graz schnappte sich die Austria bereits den vierten Liga-Dreier in Folge. Ganz zur Freude von Trainer Thorsten Fink, der prompt ein bisschen auf den Titel linst: "Das war die beste Saisonleistung, die wir bisher gezeigt haben. Ich bin sehr zufrieden, wie die Mannschaft mit viel Power gespielt hat. Die Meisterschaft steht an erster Stelle." Mit Platz vier sind die "Veilchen" zwar noch vom großen Ziel entfernt, allerdings sind es jetzt nur noch fünf Punkte Abstand auf Sturm. Mit dem Tabellenzweiten SCR Altach haben die Hauptstädter nun den nächsten Brocken vor der Brust. Kann der FAK gegen Cashpoint etwas Zählbares rausschlagen? Kommentar: P. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie