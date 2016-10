ORF 3 06:15 bis 07:00 Dokumentation Mythos Geschichte Die Blutspur der Medici Die Blutspur der Medici (2/2) A 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Über dreihundert Jahre lang beherrschten die Medici die Geschicke der westlichen Welt. Wer dem unaufhaltsamen Aufstieg im Wege stand, wurde Beiseite geschafft - durch Ränkespiele oder durch kaltblütigen Mord. Um Mord, Macht und Verschwörung geht es auch in Teil 2. Im Mittelpunkt stehen Francesco und Ferdinando, zwei Brüder aus dem Hause Medici, Johanna von Österreich, Francescos Frau, und Bianca Capello, seine Mätresse. Die Heirat zwischen Francesco und Johanna, der Schwester des Habsburger Kaisers Maximilian II. hatte den Zweck, das Ansehen und die Macht der Medici zu vergrößern, den Habsburgern brachte sie Geld. Ungeniert betrog Francesco Johanna mit Bianca Capello, dies führte zum Zwist zwischen ihm und seinem Bruder. Getrieben von Liebe, Leidenschaft und Kalkül schreckten die Brüder vor nichts zurück - auch nicht vor Mord. Mit Graböffnungen, forensischer Spurensuche und High-Tech-Methoden werden die dunkelsten Gerüchte belegt: bei den Medici stand Mord an der Tagesordnung. Regie: Judith Völker Deutsche Bearbeitung: Josef Peter Glanz In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythen der Geschichte Altersempfehlung: ab 12

