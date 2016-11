ORF 2 03:00 bis 03:45 Serien Kaisermühlen Blues Folge: 46 Lebenslügen A 1999 Stereo Untertitel Merken Pepi Schoitl kauf sich das Doktorat einer russischen Universität. August Schimek lässt sich von Vysloczil ein winziges, desolates Häuschen in einem verwilderten Schrebergarten zu überhöhten Preis andrehen. Gitti Schimek und Trautmann besuchen Ines und ihren neuen Lover im Wohnmobil am Plattensee. Alle versuchen sich das Glück auf ihre Weise einzureden.Buch: Ernst Hinterberger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Serge Falck (Pepi Schoitl) Wolfgang Böck (Trautmann) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Alfons Haider (Vysloczil) Christian Spatzek (August Schimek) Doris Hick (Ines) Originaltitel: Kaisermühlen Blues Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Ernst Hinterberger Kamera: Jirí Stibr Musik: Arthur Lauber, Andy Radovan

