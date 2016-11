ORF 2 09:55 bis 10:40 Serien Kaisermühlen Blues Folge: 45 Die heilige Johanna A 1999 Stereo Untertitel Wieder da Merken Joschi Täubler wird aus der Haft entlassen und muss sich künftig mit einem Bewährungshelfer herumschlagen. Bezirksrat Gneisser hält Einzug in den Bundesrat und seinem Kollegen Schoitl steht mit der Putzfrau Johanna Suntil eine neue Frau ins Haus, die bald in jeder Beziehung den Platz der Turecek einnimmt. Im Hause Schimek bringt die Geburt eines zweiten Enkelkindes Unruhe.Buch: Ernst Hinterberger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Wolfgang Böck (Trautmann) Roland Düringer (Joschi Täubler) Christian Spatzek (August Schimek) Evelyn Engleder (Nancy) Originaltitel: Kaisermühlen Blues Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Ernst Hinterberger Kamera: Jirí Stibr Musik: Arthur Lauber, Andy Radovan