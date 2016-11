ORF 2 03:40 bis 04:25 Serien Kaisermühlen Blues Folge: 42 Es wär so schön gewesen A 1998 Untertitel Merken Schoitl und Gneisser haben endlich eine ihrer Visionen durchgesetzt: Am Schüttauplatz Ecke Moissigasse wird der Verkehr in Zukunft durch eine Ampel geregelt werden. Die Freude hält nicht lange an, denn die Ampel wird falsch montiert. Als sich herausstellt, dass Gneisser für die Planung verantwortlich, wird er aus der Zukunftswerkstatt gefeuert und in die Zentrale der Wasserwerke versetzt.Buch: Ernst Hinterberger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Wolfgang Böck (Trautmann) Brigitte Neumeister (Frau Turecek) Ellen Umlauf (Frau Kaiser) Christian Spatzek (August Schimek) Originaltitel: Kaisermühlen Blues Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Ernst Hinterberger Kamera: Peter Zeitlinger Musik: Arthur Lauber, Andy Radovan

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 434 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 219 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 164 Min. Vier im roten Kreis

Krimi

Das Erste 02:10 bis 04:25

Seit 124 Min.