ORF 2 09:30 bis 10:15 Familienserie Schlosshotel Orth Folge: 32 Wilde Wasser A 1999 Stereo Untertitel Merken Die Wellen einer abenteuerlichen Wildwasserfahrt, schlagen auch in den Beziehungen hoch. Wenzel rät Strobel um Fanny zu kämpfen. Doch Phillip will die Beziehung nicht aufgeben. Franzl hat Liebeskummer wegen einer feschen Serviererin im Segelclub und die junge Witwe Vera findet in Wenzel einen verständnisvollen Gesprächspartner. Buch: Gabriele Werth In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Wildbolzz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Andrea Lamatsch (Sissy Hofer) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Sascha Wussow (Georg Brandner) Originaltitel: Schlosshotel Orth Regie: Klaus Gendries Drehbuch: Gabriele Werth Kamera: Klaus König Musik: Gert Schuller