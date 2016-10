NDR 20:15 bis 21:00 Dokumentation Unvergessen - Tamme Hanken Erinnerungen an den XXL-Ostfriesen D 2016 Stereo 16:9 Merken Er war eine stattliche Erscheinung: über zwei Meter groß, über 100 Kilogramm schwer, Hände so groß wie Bratpfannen. Tamme Hanken war über die Grenzen Ostfrieslands hinaus als "Knochenbrecher" bekannt. Am 10. Oktober 2016 ist er überraschend im Alter von 56 Jahren gestorben. Das NDR Fernsehen erinnert mit Ausschnitten aus der Reihe "Der XXL-Ostfriese" und verschiedenen Auftritten in Talkshows an den Pferde-Chiropraktiker Tamme Hanken. Mit seiner friesisch-herben und herzlichen Art, seinem unvergleichlichen Wortwitz und mit seinem ausgeprägten Interesse für Mensch, Tier und Natur war er seit 2008 einer der beliebtesten Protagonisten im NDR Fernsehen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Unvergessen - Tamme Hanken Regie: Ralf Kilian

