ORF 2 09:30 bis 10:15 Familienserie Schlosshotel Orth Folge: 29 Feng Shui A 1999 Stereo Untertitel Merken Während Prof. Latour, angeblicher Meister für Feng Shui und andere esoterische Lehren, das energetische Gleichgewicht in den Zimmern des Schlosshotels und den Herzen zweier reichen Damen wiederherstellt, droht die angespannte Beziehung zwischen Wenzel und Lena an einem Streit über das Verhältnis von Fanny und Philipp zu zerbrechen. Buch: Rochus Bassauer In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Andrea Lamatsch (Sissy Hofer) Christine Buchegger (Lena Dorndorf) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl Hofer) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Originaltitel: Schlosshotel Orth Regie: Klaus Gendries Drehbuch: Rochus Bassauer Kamera: Klaus König Musik: Gert Schuller

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 263 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 08:00 bis 14:12

Seit 113 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 83 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 53 Min.