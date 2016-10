ORF 2 03:20 bis 04:20 Serien Kaisermühlen Blues Folge: 30 Wer hoch steigt.... A 1997 Untertitel Merken Joschi ist der Held von Kaisermühlen, nachdem er Claudia gerettet hat. Gneisser verschafft ihm einen Job am Zentralfriedhof, Trautmann regelt seine Strafanzeige und zu guter Letzt tritt er sogar in der TV-Sendung "Vera" auf. Kudrnac wird beim Bezirksvorsteher vorgeladen. Franzi zieht aus der Gemeinschaftswohnung aus und will auch nicht mehr in der Fabrik arbeiten.Buch: Ernst Hinterberger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Mendt (Gitti Schimek) Götz Kauffmann (Rudi Gneisser) Andrea Kiesling (Claudia Gneißer) Peter Fröhlich (Erwin Schoitl) Brigitte Swoboda (Frau Koziber) Wolfgang Böck (Trautmann) Doris Hick (Ines Schimek) Originaltitel: Kaisermühlen Blues Regie: Harald Sicheritz Drehbuch: Ernst Hinterberger Kamera: Walter Kindler Musik: Arthur Lauber, Andy Radovan

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 414 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 209 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 144 Min. Jazzopen Stuttgart 2015

Musik

3sat 02:35 bis 04:00

Seit 79 Min.