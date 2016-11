RTS Un 23:40 bis 00:35 Krimiserie Profilage Maîtresse F 2015 Stereo Merken Toujours affectée au service des archives, Chloé est réquisitionnée par Rocher pour enquêter sur la disparition d'Arthur, 8 ans. Et pour cause, le garçon, qui a disparu à la sortie de l'école, est élève dans le même établissement que Lili. Les images de vidéosurveillance récupérées par Hyppolite montrent l'enfant suivre docilement son institutrice, dont l'identité et l'adresse s'avèrent fausses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philippe Bas (Thomas Rocher) Odile Vuillemin (Chloé Saint-Laurent) Jean-Michel Martial (Grégoire Lamarck) Raphaël Ferret (Hyppolite) Sophie de Furst (Emma Tomasi) Fanie Zanini (Lili) Originaltitel: Profilage Regie: Chris Briant Drehbuch: Josà Caltagirone, Sophie Lebarbier, Fanny Robert Musik: Alexandre Fortuit Altersempfehlung: ab 16

