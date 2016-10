RTS Un 09:30 bis 10:15 Sonstiges The Good Wife Un vent de changement USA 2015 Merken Alicia tente de faire revivre sa carrière d'avocate en ouvrant de nouveau son propre cabinet, cette fois-ci avec l'aide de Jason Crouse, un enquêteur calme et expérimenté qu'elle embauche. Pour l'assister dans sa course à la présidence, Peter engage Willa Eastman, une responsable de campagne, qui cache son intelligence et sa ruse sous un faux charme ringard. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianna Margulies (Alicia Florrick) Matt Czuchry (Cary Agos) Alan Cumming (Eli Gold) Cush Jumbo (Lucca Quinn) Zach Grenier (David Lee) Makenzie Vega (Grace Florrick) Christine Baranski (Diane Lockhart) Originaltitel: The Good Wife Regie: Brooke Kennedy Drehbuch: Robert King, Michelle King Musik: David Buckley

