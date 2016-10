RTS Un 13:25 bis 15:00 Sonstiges L'heure de tuer mon père CDN 2014 Stereo Merken Après trois ans passés sur les routes, Callie, la vingtaine, décide de reprendre contact avec sa famille à Philadelphie. La jeune fille apprend bientôt que son père, qu'elle tient pour responsable du suicide de sa mère, est à l'hôpital, dans l'incapacité de bouger ou de parler. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Elizabeth Gillies (Callie Ross) Cynthia Stevenson (Emma Granger) William R. Moses (George Ross) Sebastian Pigott (Jake Walkins) Tori Anderson (Laura Ross) Tom Barnett (Hanover) Luigi Saracino (Carl) Originaltitel: My Father Must Die Regie: Curtis Crawford Drehbuch: Trent Haaga Musik: Richard Bowers