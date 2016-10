RTS Un 11:20 bis 12:15 Sonstiges Groenland, le voyage sous la glace Stereo Merken Eté comme hiver, le Groenland, région autonome du Danemark, est recouvert d'une épaisse cuirasse de glace. Des blocs de glace qui se mettent en mouvement et se déplacent vers la mer. Ce phénomène a tendance à s'accélérer, et aura, à plus ou moins long terme, des conséquences importantes sur le niveau des océans. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie