RTS Un 17:35 bis 18:25 Sonstiges Alerte Cobra Le match de sa vie D 2015 Stereo Un jeune homme, Kevin, atterrit sur le pare-brise du véhicule d'Alex et de Sami alors qu'ils circulent sur l'autoroute. Ces derniers apprennent que la victime était un jeune joueur de football à l'avenir prometteur, qu'il était gay et qu'il entretenait une relation secrète avec un autre joueur de son équipe, Mehmet. Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Vinzenz Kiefer (Alex Brandt) Tim Oliver Schultz (Mehmet Özman) Niklas Löffler (Kevin) Tayfun Bademsoy (Ahmet Özman) Larissa Marolt (Caro) Katja Woywood (Kim Krüger) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Franco Tozza Drehbuch: Andreas Brune, Sven Frauenhoff, Horst Wieschen