Une ascension fulgurante, un reggae explosif, un flow détonnant qui s'exprime aux quatre coins de la planète. Naâman bouscule les codes. Élu ''Révélation de l'année'' en 2013 aux Victoires du Reggae, auteur d'un premier album ''Deep Rockers Back a Yard'' consacré ''Meilleur album French touch'' en 2014, le chanteur de reggae français s'impose rapidement auprès du public et de la critique. Son deuxième opus ''Rays of Resistance'' propose quinze titres, dont ''Resistance'' ou ''Let me Grow'', qui mêlent influences urbaines et caribéennes.