TV5 17:03 bis 18:00 Sonstiges Temps présent La lutte de toutes les convoitises CH Jamais la lutte suisse n'avait connu pareille affluence qu'à Estavayer cet été. Un sport toujours plus médiatisé, avec des sponsors toujours plus présents et de l'argent qui circule de plus en plus. Un sport toujours plus convoité également, récupéré par les politiques... Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent