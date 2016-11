Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Dame Joan Sutherland im französischen Opern-Repertoire. Ausschnitte aus Werken von Giacomo Meyerbeer, Charles Gounod, Jacques Offenbach, Jules Massenet u.a. Merken Als die Australische "Primadonna assoluta" Joan Sutherland am 31. Dezember 1990 an der Londoner Covent Garden Opera ihre letzte Vorstellung gab, standen Bewunderer der Sängerin 48 Stunden an, um dem bewegenden Abschied einer Opernlegende beizuwohnen. Seit ihr 1959 mit der Partie der Lucia di Lammermoor am selben Haus der Durchbruch zu ihrer einzigartigen, triumphalen Karriere gelang, war "La Stupenda", wie sie von der Fachpresse und ihren Fans genannt wurde, ein Fixstern am Firmament der Operndiven. Über Jahrzehnte hinweg wurde die Sutherland, deren Geburtstag sich in diesem Monat zum 90. Mal jährt, in aller Welt als Belcanto-Primadonna und in Opern von Verdi gefeiert, doch sie hat auch Werke von Händel und Mozart, von Cilea und Lehár gesungen, und - eine besondere persönliche Liebe dieser Ausnahmekünstlerin - Werke des französischen Repertoires. In Google-Kalender eintragen