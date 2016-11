Österreich 1 09:05 bis 09:30 Sonstiges Radiokolleg Öl für die Maschine Mensch? Wie Leistungsdrogen Leben zerstören (2) Merken Ob als illegale Droge Crystal Meth oder legal verschriebenes Medikament, die Vorstellung eines Quick Fix, einer schnellen Lösung in Form einer Pille zu mehr Wachheit, Konzentration und Leistung ist sehr verlockend. Der Mensch giert danach, mehr Leistung erbringen zu können, sich selbst über seine evolutionär bedingte körperliche und geistige Konstitution hinwegzusetzen. Nicht zuletzt, um mit den eigenen technologischen Entwicklungen und der Automatisierung Schritt zu halten und nicht in naher Zukunft als Arbeitskraft obsolet zu werden, muss der Mensch sich scheinbar optimieren. Das "Öl" für die "Maschine Mensch" wird in Pharma-Laboren oder illegalen Methamphetamin-Küchen hergestellt. Die Wirkung und vor allem die langfristigen Nebenwirkungen des Hirn-Dopings sind ungewiss, Expert/innen sprechen von Experimenten am lebenden Objekt. Sogenanntes Neuro-Enhancement wird dafür kritisiert, dass die Medikamente zur Leistungssteigerung zu unfairen Wettbewerbsbedingungen unter Arbeitnehmer/innen führen und nicht mehr hinterfragt wird, wie viel der Mensch überhaupt leisten soll. Die "Radiokolleg"-Reihe beleuchtet die Zusammenhänge von Leistungssteigerung, Drogen- und Medikamentenherstellung. Von der sogenannten "Panzerschokolade" Pervitin in der NS-Zeit bis hin zu den Vorstellungen der Transhumanisten, die einen pharmakologisch optimierten "Menschen 2.0" anstreben. In Google-Kalender eintragen