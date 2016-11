SWR 2 21:03 bis 22:00 Jazz Jazz Session Anniversaire! Höhepunkte vom 10. Jazzdor Strasbourg - Berlin u.a. mit Sylvain Rifflets "Mechanics", dem Quartett "Axiom", mit Dejan Terzic und Bojan Z. und dem Duo Roberto Negro & Theo Ceccaldi Merken Es gab Grund zu Feiern im Juni in Berlin: Schon zum zehnten Mal gastierte das Jazzdor-Festival mit seiner "kleinen" Ausgabe in der deutschen Hauptstadt. Ein Jubiläum, auf das Philippe Ochem, der das JazzDor vor dreißig Jahren in Straßburg gründete, mit Recht stolz ist. Schließlich präsentieren seine Programme jeweils Jazz mit viel Lust zur Grenzüberschreitung: Etwa das deutsch/französische Quartett "Axiom" des Berliner Schlagzeugers Dejan Terzic mit Chris Speed, Matt Penman und dem Pariser Pianisten Bojan Z.. Oder das Duo von Roberto Negro und Theo Ceccaldi, die mit Piano und Violine die Möglichkeiten einer neuen Salonmusik erforschten. Der Saxofonist Sylvain Rifflet schließlich folgte mit seinen retro-futuristischen "Mechanics" den Spuren des Minimalismus aus den 1960er Jahren bis in die globalisierte Gegenwart. Und auch JazzDor ist aktuell: Noch bis zum 12. November findet die neue Ausgabe des Festivals in Straßburg statt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Tobias Richtsteig