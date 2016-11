SWR 2 13:05 bis 14:28 Sonstiges Mittagskonzert Schwarzwaldmusikfestival 2016 Merken <bk>Juraj Filas: "At the End of the Century" für Posaune und Klavier <ek><bk>Christian Muthspiel: "Is my shoe still blue" für Posaune solo <ek><bk>Philippe Gaubert: Morceau Symphonique für Posaune und Klavier <ek><bk>Fritz Kreisler: Liebesleid für Violine und Klavier, bearbeitet für Posaune und Klavier <ek><bk>César Franck: Sonate für Violine und Klavier A-Dur FWV 8, bearbeitet für Posaune und Klavier <ek><bk>Cecilia MacDowall: "Skerry and Fjord" für Posaune und Klavier (Michael Buchanan, Posaune; Katarzyna Wieczorek, Klavier) In Google-Kalender eintragen