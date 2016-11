ATV 18:50 bis 19:20 Comedyserie Two and a Half Men Der kleine Furzmeister USA 2009 2016-11-09 16:25 Stereo Merken Aus gesundheitlichen Gründen rät Alan Chelsea zu einer Brustverkleinerung, was so gar nicht Charlies Interesse entspricht. Verzweifelt versucht er, den Eingriff in letzter Minute zu verhindern. Zwischenzeitlich wird Alan, der von Charlie vor die Tür gesetzt wurde, von seiner Mutter Evelyn aufgenommen. Wie zu erwarten, ist das allerdings nicht aus reiner Mutterliebe geschehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Paulina Olszynski (Trudy) Skyler Caleb (Serge) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Foster, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown