ATV 16:55 bis 17:25 Comedyserie Two and a Half Men Hundeentwurmer, Pferdebesamer USA 2009 Stereo Merken Alan hilft seiner Mutter bei ihren Geschäften, indem er Besichtigungen von Luxusvillen durchführt. Dabei kommt er auf eine glänzende Idee: Er vergnügt sich in den zum Verkauf stehenden Villen mit seiner Freundin Melissa. Chelsea und Jake geraten in der Zwischenzeit immer öfter aneinander. Als Charlie versucht, zwischen den beiden zu schlichten, gerät er allerdings selbst in die Schusslinie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Jennifer Taylor (Chelsea) Holland Taylor (Evelyn Harper) Kelly Stables (Melissa) Gerald Brodin (Mann) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Lee Aronsohn, Chuck Lorre, Mark A. Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown