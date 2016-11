ATV 22:25 bis 00:30 Actionfilm Tango & Cash USA 1989 2016-11-08 02:40 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Ray Tango und Gabe Cash sind zwei Cops aus L.A., die unterschiedlicher kaum sein könnten. Der eine ist ein echter Draufgänger und an Coolness kaum zu überbieten, der andere pflegt den gediegenen Lebensstil in edlen Maßanzügen. Doch ihre Erfolge bei der Festnahme von Verbrechern sprechen für sich und so ziehen sie den Hass der Unterwelt auf sich. Der Gangsterboss Perret lässt die hochdekorierten Polizisten in eine raffinierte Falle tappen und so glaubt das FBI, dass Tango und Cash korrupte Drogendealer und Mörder sind. Gemeinsam beschließen sie, den wahren Täter zu finden, um ihre Unschuld zu beweisen. Doch dafür müssen sie erst mal aus dem Gefängnis türmen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Lt. Raymond Tango) Kurt Russell (Lt. Gabriel Cash) Teri Hatcher (Katherine 'Kiki' Tango) Jack Palance (Yves Perret) Brion James (Requin) James Hong (Quan) Marc Alaimo (Lopez) Originaltitel: Tango and Cash Regie: Andrey Konchalovskiy Drehbuch: Randy Feldman Kamera: Donald E. Thorin Musik: Harold Faltermeyer Altersempfehlung: ab 18