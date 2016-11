Jobvermittler Dave Kovic sieht dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zum Verwechseln ähnlich. In seiner Freizeit schlägt er daraus Kapital und verdient nebenbei als Imitator was dazu. Als jedoch der echte Präsident ausgerechnet bei einem Seitensprung einen Schlaganfall erleidet und ins Koma fällt, hat dies auch unerwartete Konsequenzen für Dave: Der Secret Service besteht darauf, dass von nun an Dave das Amt des mächtigsten Mannes der Welt übernimmt. Eine Zwangsbeglückung mit ungeahnten Folgen: Dave findet nicht nur zunehmend Gefallen an der Präsidentenrolle, sondern auch an der First Lady. Ganz zum Missfallen der Hintermänner des Schwindels, scheint auch seine Politik beim Volk gut anzukommen?. In Google-Kalender eintragen