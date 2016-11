ATV 13:10 bis 13:40 Comedyserie King of Queens Männergespräche USA 1999 Stereo Merken Richie ist sauer, weil Doug und Carrie sich nie mit ihm und seiner Frau Mary verabreden. Schließlich erklärt sich Doug dazu bereit, Carrie zu einem Treffen mit den beiden zu überreden. Carrie graut jedoch davor, da sie Mary für sehr egozentrisch hält. Der Abend verläuft tatsächlich quälend für alle Beteiligten. Als Carrie Doug auf dem Heimweg verrät, dass Mary ihren Mann betrügt, ist Doug total geschockt. Er beschließt, seinen Freund nicht im Unklaren zu lassen. Aber trotz tatkräftiger Unterstützung von Spence und Deacon bringt er es nicht übers Herz, Richie die Wahrheit zu sagen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Larry Romano (Richie Iannucci) Patton Oswalt (Spence Olchin) Victor Williams (Deacon Palmer) Michele Maika (Marie) Originaltitel: The King of Queens Regie: Robert Berlinger Drehbuch: Tony Sheehan Kamera: Lennie T. Evans Musik: Andrew Gross