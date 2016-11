Anixe HD 20:15 bis 21:15 Arztserie Alphateam Das Virus D 1996 Merken Eine junge Frau mit einer klaffenden Fleischwunde wird von Dr. Schalter behandelt. Während eines Kamerun-Aufenthaltes hatte sie sich verletzt und umgeimpft eine Bluttransfusion erhalten. Der Verdacht fällt auf das Ebola-Virus, da sie aus Nase und Mund blutet und Blut erbricht. Jedoch gibt es kein Gegenmittel und die Frau gerät in Panik. Sie will flüchten und verletzt dabei Manolo, der nun glaubt, dass sie ihn angesteckt hat. Daraufhin wird die gesamte Klinik unter Quarantäne gestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oliver Hermann (Dr. Carstens) Karen Böhne (Dr. Schaller) Judith Engel (Die junge Frau) Oscar Ortega Sánchez (Manolo) Daniel Hofmann (Der Junge) Monika Barth (Die Mutter) Originaltitel: alphateam - Die Lebensretter im OP Regie: George Moorse Drehbuch: Ernst Kleemann