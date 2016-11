Anixe HD 10:30 bis 11:30 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Zeit zu träumen - Zeit zu siegen D 2001 Merken Sportler Tino Sandmann ist verzweifelt, als die Ärzte nach einem Zusammenbruch bei ihm eine Herzmuskelerweiterung diagnostizieren. Als in sein Zimmer der drogenabhängige Sascha gelegt wird, meldet sich zudem bei Tino ein altes Verlangen wieder In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudia Schmutzler (Schwester Stephanie) Walfriede Schmitt (Oberschwester Klara) Christoph Schobesberger (Dr. Stein) Ulrike Mai (Schwester Elke Richards) David C. Bunners (Dr. Markus Meier-Liszt) Constanze Roeder (Dr. Berger) Daniel Morgenroth (Frederik May) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Manfred Mosblech Drehbuch: Nicole Walter-Lingen Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer

