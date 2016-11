Anixe HD 07:00 bis 07:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Als Raffaelas Vermittlungsbemühungen zwischen ihren Eltern scheitern, läuft sie vor Enttäuschung aus dem Haus ... Paolo hat Lara Zapf mit gemischten Gefühlen einen Job im "TreMono" gegeben. Eines Abends glaubt er sein Misstrauen bestätigt und will sie feuern. Karen hält ihn aber zurück, doch dann findet sie in Laras Sachen ein Indiz dafür, dass Paolo wohl doch Recht hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mareike Fell (Michaela Beck) Florentine Lahme (Karen Stember) Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Annette Schreiber (Ronnie Fitz) Lilia Lehner (Lara Zapf) Kerstin Gähte (Isabel Lindner) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Klaus Wirbitzky Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Manfred Scheer

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 345 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 105 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 105 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 105 Min.