ATV 2 03:15 bis 03:55 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Vogelfrei USA 2007 Stereo Jordan wird von der Polizei noch immer wegen des Mordes an ihrem Ex-Freund J.D. Pollack gesucht. Sie flüchtet nach Washington, um dort Richter Clarence Gordon zur Rede zu stellen, da sie überzeugt ist, dass er etwas mit dem Mord zu tun hat. Pollack war vor seinem Tod einer brisanten Korruptionsstory auf der Spur, doch Gordon reagiert auf Jordans Anschuldigung mit Panik und begeht Selbstmord. Lu hat indessen Dr. Kate Switzer ans Institut geholt, um mit ihrer Hilfe Jordans Schuld zu beweisen. Garret folgt Jordan daraufhin nach Washington, um ihr bei der Suche nach dem wahren Täter zu helfen, aber auch, um sie daran zu hindern, sich in noch größere Schwierigkeiten zu bringen?. Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Leslie Bibb (Detective Tallulah "Lu" Simmons) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Robert L. Rovner, Melissa R. Byer Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin