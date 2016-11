Bayern 2 21:05 bis 22:00 Sonstiges radioTexte am Dienstag Saul Friedländer: "Wohin die Erinnerung führt" Merken Im Juni 1948 verlässt der fünfzehnjährige Paul das Internat in Paris, fälscht sein Geburtsdatum und schifft sich auf der "Altalena" ein in Richtung Palästina, wo er für die Gründung des Staates Israel mitkämpfen will. Dort wird der 1938 aus Prag geflohene Paul sich fortan Saul nennen, hebräisch lernen und sich mit der jüdischen Kultur beschäftigen. Doch bald wird er in die französische Hauptstadt zurückkehren, wo er mit seinen Eltern Unterschlupf gefunden hatte, die 1942 nach Auschwitz deportiert und ermordet wurden. Das politikwissenschaftliche Angebot sei damals besser in Paris als an der Hebräischen Universität in Jerusalem, erklärt der ehemalige Schüler des Pariser Lycée Henry IV. und Absolvent des Institut d'Etudes Politiques. Er war gerne in Frankreich, sagt der promovierte Historiker, doch das Land habe ihm nie ein "Heimatgefühl" vermittelt. Nach seinem langen Aufenthalt in Genf, wo Saul Friedländer Student und Hochschullehr war, wird er an die University of California in Los Angeles berufen, wo er mehrere Jahre lang im Bereich Jüdische Geschichte (Holocaust-Professur) forscht und unterrichtet. "Auf meiner persönlichen Rangliste steht Paris ganz oben, dann kommt New York und dann Berlin", betont der für seine Werke mehrmals ausgezeichnete Historiker, der dort von 1985 bis 1986 lebte und beim Wissenschaftskolleg arbeitete. "Mein Aufenthalt in Berlin hat mich dazu veranlasst, mich voll und ganz der Geschichte des Holocaust zu widmen" fügt der Pulitzer-Preisträger hinzu. Sein Verhältnis zu Deutschland, das jahrelang gleichzeitig von Vertrautheit und Angst bestimmt war, sei heute dank seiner Enkelkinder "entspannter". Über seine Identität sagt der emeritierte Professor: "Ich bin ein Jude ohne religiöse Bindung und ohne Traditionsbezug, aber einer, der unauslöschlich von der Shoa gezeichnet ist. Letztlich bin ich nur dies". In Google-Kalender eintragen