Bayern 2 15:05 bis 16:00 Sonstiges radioWissen am Nachmittag Marie von Ebner-Eschenbach und Friederike Kempner Marie von Ebner-Eschenbach. "Blaustrumpf" mit blauem Blut / Friederike Kempner. Der schlesische Schwan / Das Kalenderblatt 08.11.1960: "Tabakbeschluss" zur Religionsfreiheit. Von Markus Mähner Marie von Ebner-Eschenbach - "Blaustrumpf" mit blauem Blut. Autorin: Renate Währisch. Über 100 Jahre ist sie nun tot, aber ihre Werke haben die Zeit überdauert: Ihre berühmteste Novelle, der "Krambambuli", wurde sogar zwei Mal verfilmt. Die geborene Baronin Dumbsky heiratete mit 18 ihren Cousin und lernte in Wien das Uhrmacherhandwerk. Ihren literarischen Durchbruch erzielte sie mit der teils autobiografischen Erzählung "Lotti, die Uhrmacherin". Der folgende Roman "Das Gemeindekind" brachte endlich den ersehnten Erfolg auf breiter Front: Da war sie 56 Jahre alt. Mitfühlende Milieuschilderungen aus der weiblichen Perspektive trafen den Zeitgeschmack. Warmherzig und subtil schildert sie auch die gesellschaftlichen Skurrilitäten ihrer Zeit, ohne sich allzu offen für Frauenrechte einzusetzen. Damit nahm sie vor allem auf ihre Familie Rücksicht. Zu ihrem 70. Geburtstag verlieh ihr die Universität Wien einen Ehrendoktortitel - als erster Frau.