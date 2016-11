Bayern 2 06:05 bis 08:30 Magazin radioWelt Magazin am Morgen Gespräch mit Márton Gergely, ungarischer Journalist, zu den geplanten Verfassungsänderungen / Gespräch mit Rolf Büllmann, ARD Washington, vor der US-Präsidentschaftswahl / Gespräch mit Thomas Straubhaar, Schweizer Ökonom und Migrationsforscher: Wie können wir den sozialen Frieden in Deutschland wahren? / Die Deutschen kaufen wieder mehr auf Pump, am liebsten per Sofortkredit / Der Kleine Waffenschein ist gefragt wie nie / Tag der "Putzfrau/Zugehfrau" - Berichte aus Polen, China und Südafrika / Die Presse mit Heinz Gorr / Gedanken zum Tag von Hajo Schumacher / Ende der Welt: Ordnung muss sein! Von Thomas Koppelt Merken Gespräch mit Márton Gergely, ungarischer Journalist, zu den geplanten Verfassungsänderungen / Gespräch mit Rolf Büllmann, ARD Washington, vor der US-Präsidentschaftswahl / Gespräch mit Thomas Straubhaar, Schweizer Ökonom und Migrationsforscher: Wie können wir den sozialen Frieden in Deutschland wahren? / Die Deutschen kaufen wieder mehr auf Pump, am liebsten per Sofortkredit / Der Kleine Waffenschein ist gefragt wie nie / Tag der "Putzfrau/Zugehfrau" - Berichte aus Polen, China und Südafrika / Die Presse mit Heinz Gorr / Gedanken zum Tag von Hajo Schumacher / Ende der Welt: Ordnung muss sein! Von Thomas Koppelt In Google-Kalender eintragen Moderation: Uwe Pagels

